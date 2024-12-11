Комментатор Меньшов: зимняя перезагрузка пойдет «Зениту» на пользу

Футбольная команда «Зенит» перед зимним перерывом оказалась на втором месте Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Петербургский клуб набрал 39 очков в прошедших 18 турах чемпионата. Сейчас «Зениту» необходима перезагрузка, чтобы взять титул чемпиона в год 100-летия клуба, считает спортивный комментатор Алексей Меньшов. Об этом он заявил в беседе с газетой «Петербургский дневник».

По словам эксперта, команду Сергея Семака можно точечно усилить одним-двумя игроками. Важно также провести работу над ошибками.

Сейчас у «Зенита» остаются шансы на золотые медали, учитывая состав клуба и место в турнирной таблице, подчеркнул Меньшов.

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