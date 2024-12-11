Комментатор Меньшов: зимняя перезагрузка пойдет «Зениту» на пользу

Футбольная команда «Зенит» перед зимним перерывом оказалась на втором месте Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Петербургский клуб набрал 39 очков в прошедших 18 турах чемпионата. Сейчас «Зениту» необходима перезагрузка, чтобы взять титул чемпиона в год 100-летия клуба, считает спортивный комментатор Алексей Меньшов. Об этом он заявил в беседе с газетой «Петербургский дневник».