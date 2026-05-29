Комментатор Матч ТВ Шелепнев оценил статью The Guardian перед финалом ЛЧ

Комментатор интернет-портала телеканала Матч ТВ Алексей Шелепнев в разговоре с корреспондентом Общественной службы новостей отреагировал на материал британского издания The Guardian о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове. Статья была опубликована перед финалом Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» встретится с английским «Арсеналом».

В своей статье иностранные журналисты высказали мнение, что российский голкипер неуверенно играет в своей штрафной. По их словам, соперник может воспользоваться этим в игре на стандартах, которая у «Арсенала» в этом сезоне на высоком уровне.

«У Сафонова есть проблемы с игрой на выходах, но я не думаю, что это станет ключевым моментом встречи в финале Лиги Чемпионов», — отметил комментатор.

Шелепнев добавил, что британские СМИ часто пытаются нервировать соперников через прессу перед важными матчами.

Напомним, финал Лиги чемпионов между парижским «ПСЖ» и лондонским «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, в 19:00 по московскому времени.