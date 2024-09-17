Комментатор Майков заявил, что ЦСКА будет сложно тягаться с «Локомотивом»

Он подчеркнул, что команда Ильи Воробьева не выглядит слабее своих соперников и будет среди главных претендентов на Кубок Гагарина. Однако основным фаворитом турнира он назвал «Локомотив» из Ярославля.



По словам комментатора, при сравнении с «Динамо» и «Спартаком» ЦСКА не выглядит в более слабой позиции в настоящий момент. Эта команда нацелена на результат, для них единственной целью является победа, добавил Майков.