Комментатор Майков заявил, что Просветов в ЦСКА будет одним из лучших вратарей КХЛ

Комментатор Филипп Майков, ведущий собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и член известного подкаста «Скользкий лед», дал комментарий для «Газеты.Ru» о перспективах московского ЦСКА в только что начавшемся сезоне Континентальной хоккейной лиги после активной трансферной кампании