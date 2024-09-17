Комментатор Майков заявил, что Просветов в ЦСКА будет одним из лучших вратарей КХЛ

Комментатор Филипп Майков, ведущий собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и член известного подкаста «Скользкий лед», дал комментарий для «Газеты.Ru» о перспективах московского ЦСКА в только что начавшемся сезоне Континентальной хоккейной лиги после активной трансферной кампании

Он отметил, что новый вратарь команды Иван Просветов является одним из ключевых претендентов на звание лучшего игрока в КХЛ. Напомним, ЦСКА в августе подписала с голкипером трехлетний контракт.

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