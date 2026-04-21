Комментатор Казанский предложил комментировать футбол в паре с экспертами

Комментатор Первого канала Денис Казанский сообщил в беседе с NEWS.ru , в футбольных эфирах российские комментаторы должны работать в паре с бывшими игроками.

По его словам, с наличием таких экспертов в настоящее время нет никаких проблем.

«Много тех, которые могут лаконично формулировать мысль и интересно рассказывать о футболе. Почему их не сажают в пару? Мне сложно сказать», — отметил Казанский.

Он также напомнил, что в Европе придерживаются традиционной схемы: либо работает один комментатор, либо к нему подключается репортер у кромки поля.