Денис Казанский, спортивный комментатор, поделился своим взглядом на лучших спортсменов 2025 года в беседе с NEWS.ru . Он составил рейтинг, состоящий из трех выдающихся атлетов.

Первое место занял знаменитый хоккейный игрок Александр Овечкин. Казанский обосновывает свой выбор невероятными результатами спортсмена, установившего рекорды, превышающие общепринятые ожидания. Овечкин установил новые вершины в хоккее, превратившись в символ спортивной выносливости и мастерства.

Второе место досталось фигуристке Аделии Петросян. Казанского поразило ее мастерство, выразившееся в победе на национальном первенстве и получении олимпийской лицензии, демонстрируя огромный потенциал и вдохновляя зрителей.

Третье место получил пловец Климент Колесников. Казанский похвалил Колесникова за уверенные победы на мировом чемпионате, которые стали первыми успехами российских пловцов за долгое время. Спортсмен продемонстрировал умение преодолевать трудности и достигать высоких результатов.