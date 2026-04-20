Комментатор Губерниев поделился мнением о раскладах в РПЛ после 25-го тура

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о текущей ситуации в Российской премьер-лиге после прошедшего 25-го тура. Он подчеркнул, что «Зенит» сейчас лидирует, но вопрос о том, сможет ли команда удержать первое место, остается открытым. Об этом написал RT .

«„Зенит“ вышел на первое место! Отдаст золото вновь „Краснодару“? Вопрос. Но концовка чемпионата снова будет яркой! Без сомнения, за бронзу поборются „Локомотив“ и „Балтика“!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

После того как болельщики в комментариях отметили, что комментатор не включил «Спартак» в борьбу за бронзу, Губерниев признал: «В „Спартак“ не очень верю, увы».

На данный момент после 25 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место с 55 очками. «Краснодар» следует за ним с 54 очками. Далее расположились «Локомотив» (48 очков), «Балтика» (45 очков) и «Спартак» (45 очков).