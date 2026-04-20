Комментатор Губерниев поделился мнением о раскладах в РПЛ после 25-го тура
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о текущей ситуации в Российской премьер-лиге после прошедшего 25-го тура. Он подчеркнул, что «Зенит» сейчас лидирует, но вопрос о том, сможет ли команда удержать первое место, остается открытым. Об этом написал RT.
«„Зенит“ вышел на первое место! Отдаст золото вновь „Краснодару“? Вопрос. Но концовка чемпионата снова будет яркой! Без сомнения, за бронзу поборются „Локомотив“ и „Балтика“!» — написал Губерниев в Telegram-канале.
После того как болельщики в комментариях отметили, что комментатор не включил «Спартак» в борьбу за бронзу, Губерниев признал: «В „Спартак“ не очень верю, увы».
На данный момент после 25 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место с 55 очками. «Краснодар» следует за ним с 54 очками. Далее расположились «Локомотив» (48 очков), «Балтика» (45 очков) и «Спартак» (45 очков).