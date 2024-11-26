Комментатор Губерниев не увидел политических мотивов в лишении биатлониста Устюгова медалей
Лишение биатлониста Евгения Устюгова олимпийких наград было оправданным и никак не связано с политикой. Такое мнение выразил в беседе с «Ридусом» спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Он подчеркнул, что лишению биатлониста медалей предшествовали несколько скандалов. В частности, он был уличен в использовании допинга, а также имел проблемы в области спортивной медицины.
Наконец, у него не все было в порядке с документами и анализами. Поэтому говорить, что Устюгов стал жертвой политических притеснений нельзя, подытожил Губерниев.
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