Комментатор Губерниев назвал справедливой идею об открытости цен на абонементы в фитнес-клубы

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал идею о том, чтобы сделать цены на абонементы в фитнес-клубы более прозрачными. В интервью Life.ru он назвал такую инициативу справедливой.

По мнению эксперта, важно, чтобы услуги были доступны, а информация о стоимости — открыта и понятна. Он отметил, что фитнес-клубы, как и многие услуги, бывают разного уровня: премиум, среднего класса и бюджетные. Люди должны иметь право заранее знать и понимать стоимость услуг, чтобы сделать осознанный выбор.

При этом Губерниев признался, что сам предпочитает заниматься на свежем воздухе или дома, так как большое количество людей вокруг во время тренировки доставляет ему дискомфорт.