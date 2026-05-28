Комментатор Дехтярев назвал суеверием так называемое «проклятье» регулярного чемпионата НХЛ

Хоккейный комментатор, спортивный журналист и радиоведущий Владимир Дехтярев в разговоре с корреспондентом Общественной Службы Новостей развеял миф о так называемом «проклятье» победителя регулярного чемпионата НХЛ. Уже 13 лет обладатель этого титула не может завоевать главный трофей – Кубок Стэнли.

По мнению эксперта, это всего лишь суеверия.

«Другое дело, что тратишь много сил на весь регулярный чемпионат. И это тоже серьезный фактор. Поэтому говорить про "черную метку" в виде победы в регулярке вряд ли стоит», – подчеркнул он.

Дехтярев также отметил, что нет ничего необычного в третьем за девять лет выходе в финал Кубка Стэнли команды «Вегас Голден Найтс». По его словам, это результат работы генерального менеджера, который решил не тратить время на построение команды через драфты, а собрать ее путем обменов и подписаний игроков на рынке свободных агентов.