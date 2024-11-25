«Расставим точки над i». Легенды спорта с Русским Халком создадут комиссию по рекордам силового экстрима
Комиссия по рекордам в силовом экстриме впервые появится в России
Новая комиссия начнет фиксировать все силовые рекорды с 2025 года. Она станет уникальной в России, первой в своем роде. Еще не было организации, которая могла бы юридически, этически и профессионально отслеживать рекорды силового экстрима.
Сергей Агаджанян из Подмосковья — спортсмен мирового уровня, известный как Русский Халк. Будучи многократным рекордсменом мира, он войдет в состав комиссии.
Помимо него, в жюри будут легенда силового экстрима России, восьмикратный чемпион по тяжелой атлетике Михаил Кокляев и авторитет силовых видов спорта, президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко.
Василий Грищенко возглавит комиссию с юридической стороны. Его заместителем станет Сергей Агаджанян, он будет фактически вести работу организации.
Уникальность комиссии
Впервые в мировой истории силовых видов спорта начнет работать комиссия по регламентированию и фиксации силовых рекордов.
Ее организуют при федерации силового экстрима, аккредитованной Министерством спорта России. В зону внимания комиссии войдут в том числе все силовые шоу-рекорды, включая сценический экстрим.
Это новая страница в силовом экстремальном спорте, отметил глава российского попечительского совета федерации силового экстрима Михаил Кокляев.
Пришло время поставить все точки над i в области силовых рекордов, которые фиксировались всеми без разбора организациями. Многие из них вообще не имели отношения к силовому экстриму.
Михаил Кокляев
Важно заниматься своей работой и быть на своем месте, подчеркнул он.
Таким образом, силовые рекорды и достижения России упорядочат и приведут к единому стандарту.