Сегодня 20:18 «Расставим точки над i». Легенды спорта с Русским Халком создадут комиссию по рекордам силового экстрима Комиссия по рекордам в силовом экстриме впервые появится в России 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Спорт

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Рекорды

Новая комиссия начнет фиксировать все силовые рекорды с 2025 года. Она станет уникальной в России, первой в своем роде. Еще не было организации, которая могла бы юридически, этически и профессионально отслеживать рекорды силового экстрима.

Сергей Агаджанян из Подмосковья — спортсмен мирового уровня, известный как Русский Халк. Будучи многократным рекордсменом мира, он войдет в состав комиссии. Помимо него, в жюри будут легенда силового экстрима России, восьмикратный чемпион по тяжелой атлетике Михаил Кокляев и авторитет силовых видов спорта, президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко. Василий Грищенко возглавит комиссию с юридической стороны. Его заместителем станет Сергей Агаджанян, он будет фактически вести работу организации.

Уникальность комиссии

Впервые в мировой истории силовых видов спорта начнет работать комиссия по регламентированию и фиксации силовых рекордов. Ее организуют при федерации силового экстрима, аккредитованной Министерством спорта России. В зону внимания комиссии войдут в том числе все силовые шоу-рекорды, включая сценический экстрим. Это новая страница в силовом экстремальном спорте, отметил глава российского попечительского совета федерации силового экстрима Михаил Кокляев.

Пришло время поставить все точки над i в области силовых рекордов, которые фиксировались всеми без разбора организациями. Многие из них вообще не имели отношения к силовому экстриму. Михаил Кокляев

Важно заниматься своей работой и быть на своем месте, подчеркнул он. Таким образом, силовые рекорды и достижения России упорядочат и приведут к единому стандарту.