Команда LADA Sport ROSNEFT выступила в седьмом этапе Российской серии кольцевых гонок
На автодроме Moscow Raceway состоялся седьмой этап Российской серии кольцевых гонок. Поболеть за команду LADA Sport ROSNEFT пришли участники «Движения первых» из Московской области. Как проходили заезды, рассказал 360.ru.
Первым делом пилоты и техники готовятся к старту. В боксах готовят шины и наполняют баки. Гоночные Lada заправлены высокооктановым бензином Pulsar-100, а также моторным маслом Rosneft Magnum Racing, предназначенным для самых экстремальных условий.
Испытанные в условиях автоспорта продукты доступны на АЗС «Роснефть». Компания с 2015 поддерживает команду — лидера российских кольцевых гонок.
«Если они уже прошли экстремально испытания здесь, конечно, мы их рекомендуем всем любителям драйва и на дорогах общего пользования», — сказал руководитель команды LADA Sport ROSNEFT Владислав Незванкин.
Машины выехали на пит-лейн, и гонщики готовы встретиться с болельщиками, в том числе фанатами команды — 40 активистами «Движения первых» из Московской области. Среди них призеры и победители муниципального и регионального этапов всероссийского проекта «Вызов первых». В сезоне 2023/2024 годов его участниками стали более 120 тысяч ребят в возрасте от 14 до 17 лет из 89 регионов России, в том числе 4,5 тысячи — из Подмосковья.
В заездах приняли участие 100 пилотов. LADA Sport ROSNEFT выступила сразу в двух классах — «туринг» и «супер-продакшн».
«Очень сложный этап, на самом деле, постарались из каждого заезда взять по максимуму. Продолжим делать все, что в наших силах, уверен, в дальнейшем результат будет гораздо лучше», — сказал пилот команды LADA Sport ROSNEFT Максим Туриев.
По итогам гоночной субботы пилоты стали обладателями командного трофея. В седьмом этапе команде «супер-продакшена» удалось сохранить лидерство в Кубке России. В планах — вернуться к тренировкам и продолжить борьбу на этапе РСКГ в Грозном.