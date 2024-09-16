Команда LADA Sport ROSNEFT выступила в седьмом этапе Российской серии кольцевых гонок

На автодроме Moscow Raceway состоялся седьмой этап Российской серии кольцевых гонок. Поболеть за команду LADA Sport ROSNEFT пришли участники «Движения первых» из Московской области. Как проходили заезды, рассказал 360.ru.

Первым делом пилоты и техники готовятся к старту. В боксах готовят шины и наполняют баки. Гоночные Lada заправлены высокооктановым бензином Pulsar-100, а также моторным маслом Rosneft Magnum Racing, предназначенным для самых экстремальных условий.

Испытанные в условиях автоспорта продукты доступны на АЗС «Роснефть». Компания с 2015 поддерживает команду — лидера российских кольцевых гонок.

«Если они уже прошли экстремально испытания здесь, конечно, мы их рекомендуем всем любителям драйва и на дорогах общего пользования», — сказал руководитель команды LADA Sport ROSNEFT Владислав Незванкин.