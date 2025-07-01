Команда из Подольска победила на турнире за Кубок футбольных мам во Владимире

Футбольные мамы из Подольска на состязаниях в серебряной лиге выиграли золото. В турнире принимали участие 16 объединений из разных городов России, в том числе из Москвы и Подмосковья.

Каждая команда провела по шесть игр. Победно завершив свой первый игровой сезон, спортсменки отправились в отпуск. В августе они возобновят тренировки и начнут готовиться к новым турнирам.

«В нашей команде собраны мамы разных возрастов и профессий, но объединяет их одно — это вера в победу, сплоченность, работа на результат», — подчеркнула капитан команды Дарья Зуйкина.

В новом сезоне записаться в футбольную команду могут девушки старше 23 лет, мамы или будущие родительницы. Особенность Кубка футбольных мам — его социальная значимость. Проект не только популяризирует спорт среди женщин, но и объединяет участниц из разных городов.