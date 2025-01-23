Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос останется в «Зените» до 2026 года
Полузащитник сборной Колумбии Вильмар Барриос продолжить играть за петербургский клуб «Зенит» до 2026 года. Об этом сообщил агент футболиста Луис Фелипе Поссов интервью «Спорт Экспрессу».
По опубликованным данным, хавбек будет играть за «сине-бело-голубых» в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги, передает сайт «Свободная Пресса».
Несколько европейских и южноамериканских клубов заинтересованы в переходе Вильмара, но сам футболист счастлив в России и не собирается уезжать из Санкт-Петербурга.
Ранее Вильмар Барриос говорил, что хотел бы вернуться в аргентинский «Бока Хуниорс».
Женщину с предраковым заболеванием спасли в больнице Ленинского округа
Путин вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд»
Более 100 подъездов отремонтируют в Балашихе в 2025 году
«Украли видео и раздули». Фанатка Шамана отказалась комментировать подтяжку «в честь» артиста
Встреча администрации с жителями прошла в Старых Химках
Около 250 школьников из Ленинского округа прошли в областной этап Всероссийской олимпиады
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте