Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос останется в «Зените» до 2026 года

Полузащитник сборной Колумбии Вильмар Барриос продолжить играть за петербургский клуб «Зенит» до 2026 года. Об этом сообщил агент футболиста Луис Фелипе Поссов интервью «Спорт Экспрессу» .

По опубликованным данным, хавбек будет играть за «сине-бело-голубых» в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги, передает сайт «Свободная Пресса».

Несколько европейских и южноамериканских клубов заинтересованы в переходе Вильмара, но сам футболист счастлив в России и не собирается уезжать из Санкт-Петербурга.

Ранее Вильмар Барриос говорил, что хотел бы вернуться в аргентинский «Бока Хуниорс».