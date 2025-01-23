Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос останется в «Зените» до 2026 года

Полузащитник сборной Колумбии Вильмар Барриос продолжить играть за петербургский клуб «Зенит» до 2026 года. Об этом сообщил агент футболиста Луис Фелипе Поссов интервью «Спорт Экспрессу».

По опубликованным данным, хавбек будет играть за «сине-бело-голубых» в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги, передает сайт «Свободная Пресса».

Несколько европейских и южноамериканских клубов заинтересованы в переходе Вильмара, но сам футболист счастлив в России и не собирается уезжать из Санкт-Петербурга.

Ранее Вильмар Барриос говорил, что хотел бы вернуться в аргентинский «Бока Хуниорс».

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