Колумбийский нападающий Дуран дал согласие на переход в «Зенит»
Колумбийский нападающий Джон Дуран согласился перейти в петербургский «Зенит». Переговоры ведутся с саудовским футбольным клубом «Аль-Наср», сообщила Neva.Today со ссылкой на данные журналиста Андрея Панкова.
Основной темой обсуждений остается финансовая сторона вопроса, связанная с заработком спортсмена. Согласно источникам, годовой доход молодого футболиста составляет внушительную сумму — порядка 22 миллионов долларов (1,6 миллиарда рублей).
Джан Дуран оказался в составе «Аль-Насра» в январе 2025 года, перейдя туда из английского клуба «Астон Вилла». Спустя полгода его отправили в аренду в турецкий футбольный коллектив «Фенербахче», однако опыт сотрудничества с турками завершился неудачей.