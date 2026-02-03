Колосков оценил слова главы ФИФА Инфантино о допуске российских футбольных команд на международную арену

Президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с RT озвучил размышления относительно заявлений главы ФИФА Джанни Инфантино, поддержавшего идею возвращения российских футбольных коллективов на мировую арену.

Он подчеркнул, что подобные инициативы требуют серьезного анализа и понимания механизмов принятия решений в структурах организации.

Будучи осведомленным о внутренней кухне ФИФА благодаря многолетнему опыту участия в исполнительном комитете, Колосков выделил особую значимость слов Инфантино. По его мнению, данное публичное обращение означает наличие весомых аргументов в поддержку российского спорта, что свидетельствует о переменах в восприятии российской спортивной среды международным сообществом.

Вместе с тем Колосков призвал относиться к подобным высказываниям осмотрительно, утверждая, что реальные шаги и конкретные действия важнее риторики. Решение Совета ФИФА, запланированное на июнь следующего года, позволит окончательно определить отношение организации к российскому футболу и станет решающим фактором в процессе восстановления доверия и интеграции.