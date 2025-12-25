Колобков назвал главным разочарованием 2025 года недопуск российских спортсменов на соревнования

Бывший министр спорта России Павел Колобков в интервью спортивному ресурсу Metaratings.ru выразил сожаление по поводу дискриминационной практики в отношении российских спортсменов в 2025 году. Главную причину разочарования он видел в отсутствии полноценной возможности выступать на мировых турнирах.

Колобков подчеркнул, что в минувшем году российские атлеты сталкивались с множеством преград, препятствовавших полноценному участию в международных спортивных мероприятиях. Ограничения затрагивали целый спектр направлений, включая олимпийские дисциплины и квалификации к следующим Играм.

Допуск российских спортсменов состоялся лишь частично и сопровождался многочисленными оговорками и условиями. Примечательно, что исключения существовали в отдельных дисциплинах, таких как борьба, велоспорт, плавание, стрельба и другие, но даже в этих случаях регламент допуска оставался предметом споров и дебатов.

Позиция бывшего министра ясно дает понять, что Россия надеется на постепенное снятие барьеров и возвращение своих спортсменов на мировую арену.