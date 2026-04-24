Клубам РПЛ изменили лимит на легионеров

Команды Российской премьер-лиги в сезоне 2026/2027 не смогут заявлять на участие в чемпионате более 12 иностранных игроков и выводить на поле более семи. Об этом объявил министр спорта России Михаил Дегтярев .

Он подчеркнул, что приказ об изменении лимита на легионеров подписал на встрече с руководителями клубов РПЛ.

Дегтярев пояснил, что принял такое решение из-за дисбаланса в финансировании футбола. Государство, по его словам, ежегодно тратит на подготовку футболистов 56 миллиардов рублей. Средства идут на подготовку будущих спортсменов в детско-юношеских спортивных школах, проведение мероприятий, поддержку состояния полей и крытых манежей.

При этом суммарный бюджет всех клубов РПЛ составляет более 120 миллиардов, из которых на зарплаты иностранных футболистов уходит 70%, а на поддержку футбольных школ — 6%.

«Мы приняли решение изменить параметры лимита, чтобы побудить клубы перераспределить свои расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки в итоге бóльшего количества элитных игроков среди собственных воспитанников», — подчеркнул Дегтярев.

Министр добавил, что это не последнее сокращение лимита на легионеров, в будущем его доведут до параметров: пять — на поле, 10 — в клубе.

В конце февраля главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак предложил расширить состав клубов Российской премьер-лиги для увеличения общего количества россиян. Он подчеркнул, что это станет альтернативой сокращению лимита на легионеров.