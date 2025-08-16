Китайский клуб «Шанхай Дрэгонс», базирующийся в Петербурге, усилился пятью новичками

Китайский клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс», сменивший место базирования на Северную столицу, заключил контракты с пятью хоккеистами. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на пресс-службу команды.

Среди новых игроков — вратарь Патрик Рыбар, защитники Джейк Бишофф и Александр Брынцев, а также нападающие Гейдж Куинни и Павел Акользин.

Так, за прошлый сезон 31-летний Рыбар принял участие в 27 матчах за «Спартак» и «Куньлунь», одержав 12 побед при 90,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,23.