Китайский клуб «Шанхай Дрэгонс», базирующийся в Петербурге, усилился пятью новичками

Китайский клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс», сменивший место базирования на Северную столицу, заключил контракты с пятью хоккеистами. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу команды.
Среди новых игроков — вратарь Патрик Рыбар, защитники Джейк Бишофф и Александр Брынцев, а также нападающие Гейдж Куинни и Павел Акользин.
Так, за прошлый сезон 31-летний Рыбар принял участие в 27 матчах за «Спартак» и «Куньлунь», одержав 12 побед при 90,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,23.
Преподаватель русского языка на Аляске не сдержала слез в день визита Путина
Польша пообещала помогать Зеленскому, но оставила решение о мире за ним
«Очень слаб». Карл III обзавелся тростью и бутылкой
Гигантская «черная метка» появилась в Каспийском море
Священник рассказал, какие иконы Путин привез на Аляску
Стало известно, какую страну упоминали на саммите как гарант безопасности Украины
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте