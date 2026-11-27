Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков связал спад результатов «Зенита» в текущем сезоне РПЛ с усталостью игроков и тренерского штаба. Об этом он заявил сайту Metaratings.ru .

По мнению Кирьякова, петербургский клуб за половину сезона уступил столько раз, сколько раньше не проигрывал за весь чемпионат. Экс-футболист считает, что команда находится в кризисе по сравнению с прошлыми годами, однако «караула пока нет».

Основной причиной Кирьяков назвал фактор привыкания: тренер и многие футболисты работают вместе уже несколько лет и за это время могли устать друг от друга. При этом эксперт подчеркнул, что речь не идет об ухудшении отношений внутри коллектива.

После 15 туров чемпионата «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ с 31 очком. В матче 16-го тура петербургский клуб 28 ноября сыграет в Москве против ЦСКА в 16:30 по московскому времени.