Кирилл Воробьев останется в «Автомобилисте» на два года за 90 млн рублей

Защитник Кирилл Воробьев подписал новый двухлетний контракт с екатеринбургским хоккейным клубом «Автомобилист». Сумма соглашения составит примерно 90 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru со ссылкой на информированный источник.