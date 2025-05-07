Кирилл Воробьев останется в «Автомобилисте» на два года за 90 млн рублей

Защитник Кирилл Воробьев подписал новый двухлетний контракт с екатеринбургским хоккейным клубом «Автомобилист». Сумма соглашения составит примерно 90 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru со ссылкой на информированный источник.

В минувшем сезоне хоккеист сыграл 73 матча, в которых суммарно набрал десять очков. Ранее команда заняла четвертое место в регулярном чемпионате Востока КХЛ, уступив в первом раунде плей-офф казанскому «Ак Барсу».

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