Кениец Саве установил мировой рекорд на Лондонском марафоне

Кениец Себастьян Саве установил мировой рекорд на Лондонском марафоне, первым в истории официально выбежав из двух часов. Об этом сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета.

«Впервые в истории марафон был преодолен менее чем за два часа. Причем рубеж в два часа покорился сразу двум спортсменам», — отметили в организации.

Саве преодолел дистанцию 42 километра 195 метров за один час 59 минут 30 секунд. Предыдущее достижение принадлежало его соотечественнику Келвину Киптуму — два часа 35 секунд на марафоне в Чикаго в октябре 2023 года.

Второе место занял эфиоп Йомиф Кеджелча (1:59.41), третье — Джейкоб Киплимо из Уганды (2:00.28). Вся тройка пробежала быстрее прежнего мирового рекорда.

В 2019 году Элиуд Кипчоге также выбегал из двух часов (1:59.40), но тот забег в Вене не носил официального статуса.

Саве — 30 лет, он во второй раз подряд выиграл Лондонский марафон, а в прошлом году также победил на Берлинском марафоне.