Казанский «Зенит» выиграл Чемпионат России по волейболу | 360°

Спорт 30 апреля 2024, 20:49 Казанский «Зенит» выиграл Чемпионат России по волейболу Казанский «Зенит» обыграл «Динамо» и стал 12-кратным чемпионом РФ по волейболу Freepik

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Казанский «Зенит» стал 12-кратным чемпионом России по волейболу после победы над московским «Динамо» в серии плей-офф из трех матчей. Победитель обыграл соперника с общим счетом 3-0.

Третья встреча прошла в Москве. Казанцы взяли три партии, в то время как москвичам удалось выиграть лишь одну.

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В женском чемпионате победу также праздновали волейболистки из столицы Татарстана — чемпионский титул завоевало казанское «Динамо».

Ранее чемпионка мира и трехкратная чемпионка РФ по волейболу Татьяна Кошелева объявила о завершении карьеры. Она выступала за московское, казанское и краснодарское «Динамо». Кроме того, играла в составе калининградского «Локомотива» и за турецкие команды.