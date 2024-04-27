Казанский «Ак Барс» продлил контракт с вратарем Биляловым | 360°

27 апреля 2024, 13:03
Казанский «Ак Барс» продлил контракт с вратарем Биляловым
Руководство хоккейного клуба «Ак Барс» из Казани продлило соглашения с вратарем команды Тимуром Биляловым. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу команды.
Контракт с голкипером будет действовать до конца сезона — 2025/26.
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Отмечается, что Билялов в составе казанского клуба стал двукратным серебряным и бронзовым призером чемпионатов России, а также был признан лучшим вратарем КХЛ. В прошлом сезоне он провел 53 матча за команду.
Хоккей
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