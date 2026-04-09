Каратистка Забелина рассказала, что совмещает тренировки и работу в атомной отрасли
Елизавета Забелина, признанная в 2025 году лучшей каратисткой планеты, дала интервью газете «Петербургский дневник». В беседе она рассказала, с каким занятием совмещает спорт.
Забелина заявила, что не рассматривала вариант поступления в физкультурный вуз и не хотела связывать свою жизнь с тренерской деятельностью.
«Окончила Горный университет, работаю инженером в атомной отрасли», — отметила каратистка.
По словам спортсменки, ей удается совмещать основную деятельность с тренировками. Занятиям она уделяет время ранним утром и поздним вечером.
