Каратистка Забелина рассказала, что совмещает тренировки и работу в атомной отрасли

Елизавета Забелина, признанная в 2025 году лучшей каратисткой планеты, дала интервью газете «Петербургский дневник». В беседе она рассказала, с каким занятием совмещает спорт.

Забелина заявила, что не рассматривала вариант поступления в физкультурный вуз и не хотела связывать свою жизнь с тренерской деятельностью.

«Окончила Горный университет, работаю инженером в атомной отрасли», — отметила каратистка.

По словам спортсменки, ей удается совмещать основную деятельность с тренировками. Занятиям она уделяет время ранним утром и поздним вечером.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте