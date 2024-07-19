Карасева признали лучшим главным судьей в чемпионате России прошедшего сезона

Арбитра Сергея Карасева признали лучшим главным судьей в чемпионате России сезона 2023/2024. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Рейтинг составили на основе оценок инспекторов матчей и решений экспертно-судейской комиссии союза. Второе место в списке занял Кирилл Левников, третьим стал Павел Кукуян.

Омечается, что в десятку рейтинга также вошли Алексей Сухой, Сергей Иванов, Василий Казарцев, Сергей Чебан, Виталий Мешков, Артем Чистяков, Владислав Безбородов.

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