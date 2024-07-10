Капитан ЦСКА Нестеров выразил желание поиграть с Капризовым и Кучеровым

Защитник и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что хотел бы поиграть с нынешними игроками НХЛ. Он выделил Кирилла Капризова и Никиту Кучерова.

Хоккеист также отметил, что доволен нынешней политикой ЦСКА.

«Прекрасная политика. ЦСКА много с кем из взрослых игроков расстался, и если сейчас придут молодые из НХЛ, то у нас будет динамичная игра, поэтому все супер», — сказал он.

Ранее Нестеров выступал за клубы НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». В 2017 году он подписал контракт с ЦСКА, но в сезоне-2020/21 играл за «Калгари Флэймз».