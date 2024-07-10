Капитан ЦСКА Нестеров: главной сложностью игры в НХЛ для защитника является необходимость быстро принимать решения

Капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что главной сложностью игры в НХЛ для защитника является необходимость быстро принимать решения.

По словам хоккеиста, по возвращении в Континентальную хоккейную лигу ему пришлось полностью перестроить свою игру.

«Игра здесь все равно чуть медленнее, чем в НХЛ, поэтому больших проблем не возникло», — сказал он.

С 2014 по 2017 год Нестеров играл в составе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», а затем был обменян в «Монреаль Канадиенс». После он вернулся в Россию, где подписал контракт с ЦСКА.