Капитан сборной России по фиджитал-футболу Кригер: сложно сравнивать Игры БРИКС с чем-то еще

Капитан сборной России по фиджитал-футболу Александр Кригер в беседе с RT прокомментировал участие команды в Играх БРИКС. По его словам, подобную дисциплину сложно сравнивать с чем-то еще.

«Это больше похоже на медиафутбол. Конечно, я следил за Играми Будущего и понимал, что из себя представляет фиджитал-футбол. Однако в реальной жизни все оказалось немного иначе», — сказал спортсмен.

При этом Кригер уверен, что за подобными дисциплинами стоит будущее. Он также надеется, что в ближайшее время игры станут более напряженными и в матчах на вылет болельщики увидят интересный футбол.

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