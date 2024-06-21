Капитан сборной России по фиджитал-футболу Кригер: сложно сравнивать Игры БРИКС с чем-то еще
Капитан сборной России по фиджитал-футболу Александр Кригер в беседе с RT прокомментировал участие команды в Играх БРИКС. По его словам, подобную дисциплину сложно сравнивать с чем-то еще.
«Это больше похоже на медиафутбол. Конечно, я следил за Играми Будущего и понимал, что из себя представляет фиджитал-футбол. Однако в реальной жизни все оказалось немного иначе», — сказал спортсмен.
При этом Кригер уверен, что за подобными дисциплинами стоит будущее. Он также надеется, что в ближайшее время игры станут более напряженными и в матчах на вылет болельщики увидят интересный футбол.
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