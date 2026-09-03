Канчельскис заявил, что о победе «Спартака» в РПЛ нет речи

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью Metaratings.ru раскритиковал игру «Спартака» в текущем сезоне и оценил шансы команды на чемпионство.

«"Спартак" будет бороться за третье и четвертое место, о победе в РПЛ нет речи. Вы же знаете "Спартак". Команда одерживает три победы, и все сразу начинают записывать ее в чемпионы, а потом результаты сдуваются, и начинается раздрай», — заявил он.

Экс-футболист также обратил внимание на работу клубной академии. По его словам, за последние десять лет из нее не вышел ни один новый талант для основного состава, хотя ранее система давала по пять-шесть игроков.

«Но руководители клуба и агенты угробили эту систему. Сейчас вокруг клуба огромное количество вредителей», — добавил Канчельскис.

После шести туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В субботу, 6 сентября, «красно-белые» проведут гостевой матч седьмого тура против «Динамо». Начало игры запланировано на 18:30 по московскому времени.