Канчельскис увидел доминирование европейского футбола в полуфиналах ЧМ-2026

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о полуфинальных парах чемпионата мира — 2026. Об этом написал СЭ .

Он отметил, что три из четырех команд, вышедших в полуфинал, представляют европейский футбол, а южноамериканский регион на этом этапе представляет только сборная Аргентины, добавил RT.

В полуфинале ЧМ-2026 сыграют следующие пары: Франция — Испания, Аргентина — Англия. Мундиаль 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.