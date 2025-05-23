Канадский защитник Томас Грегори подписал контракт с «Северсталью»
Хоккейный клуб «Северсталь» из Череповца объявил о достижении соглашения с канадским защитником Томасом Грегори. Контракт рассчитан на один год. Об этом сообщил сайт Metaratings.ru.
В минувшем сезоне хоккеист выступал за швейцарский клуб «Клотен», где набрал 25 (8+17) очков в 51 матче чемпионата Швейцарии с показателем полезности «+6».
Напомним, что в сезоне-2024/25 «Северсталь» финишировала шестой в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проиграв в первом раунде плей-офф московскому «Спартаку» со счетом 1-4.
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