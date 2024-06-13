Канадский защитник Маркус Филлипс подписал контракт с нижегородским «Торпедо»

Канадский защитник Маркус Филлипс подписал контракт с нижегородским клубом «Торпедо». Об этом написало НИА «Нижний Новгород»со ссылкой на сайт команды.
Ранее Филлипс выступал в системе «Торонто». Он играл за юношескую, юниорскую и молодежную национальные сборные. В 2017 году защитник был задрафтован «Лос-Анджелес Кингз». Далее он продолжил карьеру в канадских лигах, а затем переехал в Европу. Свой прошлый сезон хоккеист провел в венгерском «Фехерваре».
Клуб предпочел не разглашать детали контакта с Филлипсом.