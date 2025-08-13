Канадский нападающий Джошуа Ливо ушел из команды «Салават Юлаев»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» прекратил контракт с североамериканским форвардом Джошуа Ливо. Разрыв соглашения осуществлен по договоренности сторон, написала Neva.Today .

Поводом для расторжения послужило несоблюдение спортсменом графика сборов команды. Изначально агент спортсмена пытался добиться выплаты компенсации в размере половины положенного вознаграждения, однако впоследствии отказался от подобного требования.

Джошуа Ливо показал выдающийся результат в предыдущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Он был назван самым ценным игроком регулярной стадии турнира, продемонстрировав показатель в 80 набранных баллов за сезон. Всего в минувшем первенстве он забил 49 голов, установив абсолютный рекорд КХЛ по числу забитых шайб за одну игровую кампанию.

До наступления рекорда Ливо предыдущий лучший результат принадлежал Сергею Мозякину, отметившемуся 48 голами в сезоне 2016/17 годов. Канадский нападающий выступал за «Салават Юлаев» начиная с сезона 2023 года.