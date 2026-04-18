Канадский игрок «Динамо» Сикьюра назвал Москву потрясающим городом для жизни

Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра в интервью Metaratings.ru рассказал о своей адаптации в России и поделился мнением о Москве.

Спортсмен назвал российскую столицу потрясающим городом для жизни.

«Мы с женой очень часто путешествуем, но считаем этот город одним из самых классных. Думаю, это лучшее место из всех тех, где мне доводилось играть, включая Северную Америку», — признался иностранец.

Он также отметил теплое отношение болельщиков «Динамо», благодаря которым почувствовал себя частью большой семьи. Хоккеист добавил, что старается привыкать к русской культуре: ездит на метро, пользуется местными приложениями и учит язык.