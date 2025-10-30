Канадский хоккеист Трой Джозефс подписал контракт с клубом «Шанхай» на сумму около 23 миллионов рублей сроком на один год, сообщил Metaratings.ru . В четверг, 30 октября, стороны официально объявили о подписании соглашения.

В текущем сезоне Джозефс выступал за «Сочи», но после размещения в списке отказов расторг контракт. В составе сочинской команды он сыграл 10 матчей, в которых набрал два результативных балла.

На данный момент «Шанхай» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 23 очка после 19 матчей. Ближайший матч китайский клуб проведет 1 ноября на выезде против «Северстали». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.