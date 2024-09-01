Камила Валиева после дисквалификации поступила в МГИМО и нашла работу

Лайшев: фигуристка Камила Валиева поступила в МГИМО и устроилась на Первый канал

Дисквалифицированная за допинг фигуристка Камила Валиева окончила школу, поступила в МГИМО и нашла работу на телевидении. Директор ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал об этом Sport24 .

«Камила Валиева поступила в МГИМО — это ее личное дело. Не знаю, на какое направление пойдет обучаться, но Камила будет в МГИМО и пойдет работать на Первый канал», — сказал он.

Лайшев заявил, что поступление Валиевой обрадовало школу, саму спортсменку и ее родителей. Он отметил, что это престижно.

Фигуристке 18 лет, она окончила школу при ЦСО «Самбо-70». В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за триметазидина в допинг-пробе перед Олимпиадой 2022 года, затем Минспорт исключил ее из сборной России.

Олимпийский комитет России называл решение международной организации частью объявленной отечественному спорту войны.