Кафельников назвал позором допинговые скандалы ведущих теннисистов

Обнаружение допинга у ведущих теннисистов — это настоящий позор. Такое мнение выразил бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в соцсети X на фоне скандала вокруг польской спортсменки Иги Швентек.

«Иногда я думаю: „Почему, черт возьми, я не принимал стероиды на протяжении всей своей карьеры, чтобы играть вместо 170 матчей в год 300?“ То, что происходит с теннисом сейчас, это настоящий позор», — заявил он.

Ранее Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило, что у второй ракетки мира Иги Швентек нашли триметазидин в крови.

ITIA установило, что запрещенное вещество в допинг-пробе появилось из-за загрязненного препарата, который спортсменка принимала для борьбы с бессоницей.

В августе стало известно, что польскую гребчиху на каноэ Дороту Боровска допустили до Олимпийских игр в Париже, несмотря на положительный результат допинг-пробы. В ходе расследования выяснили, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки из-за «контакта с лекарством для собаки».