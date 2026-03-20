Кабмин утвердил план развития корпоративного спорта до 2030 года

Правительство России утвердило программу и план развития корпоративного спорта до 2030 года. Основная задача — создать комфортные условия для физической культуры для работников и их семей, сообщила пресс-служба кабмина.

«Программа рассчитана на срок до 2030 года. План мероприятий по ее реализации состоит из пяти разделов. Один из них, в частности, посвящен формированию системы мотивации работников и членов их семей к занятиям физкультурой и спортом, а также ведению здорового образа жизни», — отметили в правительстве.

Он включает разработку предложений по созданию системы поощрений для сотрудников, регулярно занимающихся спортом. Также будут подготовлены инициативы, направленные на стимулирование работодателей к развитию корпоративного спорта.

Количество физкультурно-спортивных клубов на предприятиях должно вырасти до 2,8 тысячи.

