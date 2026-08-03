Южный Урал примет зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

В декабре 2026 года на горнолыжном курорте «Банное» в Челябинской области пройдут зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер. Соревнования запланированы в дисциплине «горнолыжный спорт», отметил сайт Life.ru .

Несмотря на то, что комплексы «Банное» и соседнее «Абзаково» территориально находятся в Башкирии, они тесно связаны с инфраструктурой Южного Урала и создавались Магнитогорским металлургическим комбинатом для серьезных нагрузок. На склонах строят трассы по стандартам федераций, обновляют канатные дороги и расширяют номерной фонд.

Еще одной ключевой площадкой остается курорт «Солнечная долина», где регулярно проходят всероссийские турниры, а в марте состоялся Кубок чемпионов по ски-кроссу. Комплекс работает как всесезонный центр, принимая семьи и корпоративные группы.

Текслер подчеркнул, что проведение масштабных событий укрепляет репутацию региона. Власти рассматривают возможность проведения на южноуральских склонах других крупных турниров. Развитая инфраструктура позволяет принимать не только профессионалов, но и развивать массовый адаптивный спорт.