Юрист Смирнов указал на длительность процесса рассмотрения апелляций федераций спорта

Каждое обращение по допуску спортсмена к международным состязаниям отдельной спортивной федерации рассматривается арбитражным судом индивидуально. Об этом рассказал юрист Олег Смирнов в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, подать жалобу можно исключительно отдельным заявлением.

«Каждая федерация индивидуально рассматривается и подача идет от фигурного катания отдельно, от хоккея России отдельно, от РФС отдельно», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что сам процесс достаточно долгий. Сколько именно времени потребуется на подачу заявлений и проведение заседаний, сказать сложно, добавил юрист.