Ярослава Люзенкова назначили главным тренером ХК «Сибирь»

Ярослав Люзенков официально стал главным тренером новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу команды.

С 14 ноября 2025 года специалист временно исполнял обязанности главного тренера и сумел привести команду к 11 победам, вернув ее в зону плей-офф.

Люзенков присоединился к тренерскому штабу «Сибири» в 2024 году. Ранее он возглавлял команды Молодежной хоккейной лиги: «Сибирские снайперы», московское и петербургское «Динамо», а также ярославский «Локо».