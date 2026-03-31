Японская фигуристка Сакамото сообщила о планах начать тренерскую карьеру

Четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию из Японии Каори Сакамото заявила о намерении стать тренером. Об этом сообщил RT со ссылкой на Sports Hochi.

По словам спортсменки, она планирует начать профессиональный путь наставника с обучения юниоров.

«С самых основ воспитывать фигуристов, которые уверенно выйдут на мировой уровень. Постоянно напоминаю себе, что здесь потребуется огромное терпение», — отметила Сакамото.

Сакамото заняла первое место на чемпионате мира, набрав 238,28 балла по сумме двух программ. Это четвертое золото японской фигуристки на мировых чемпионатах.