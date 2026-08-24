Японец и новозеландец убрали флаги ради фото с российским фигуристом Лазаревым

В китайском городе Сиане соперники российского фигуриста Льва Лазарева из Японии и Новой Зеландии убрали флаги своих стран перед совместной фотографией на церемонии награждения. Участники юниорского Гран-при ISU Даийя Эбихара и Ли Яньхао проявили солидарность с россиянином.

Лазарев выступал на соревнованиях в нейтральном статусе. Россиянин занял первое место, Ли Яньхао — второе, а Эбихара — третье. После церемонии награждения новозеландец предложил японскому спортсмену убрать свои флаги и сделать совместное фото с Лазаревым.

Лазарев занял первое место этапа юниорской серии Гран-при ISU в мужском одиночном катании, получив за короткую и произвольную программы 250,21 балл. В женском одиночном катании победила София Дзепка. Россиянка набрала 213,28 балла по итогам двух программ, второе и третье место достались китаянкам Лю Юйсюань и Цзинь Шусянь.