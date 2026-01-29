Ягудин заявил, что фигурист Гуменник может побороться с Малининым за золотые медали на Олимпиаде

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил NEWS.ru, что россиянин Петр Гуменник может побороться за первенство с американским фигуристом Ильей Малининым на Олимпийских играх. При этом он согласился с мнением Татьяны Тарасовой о том, что спортсмен из США на данный момент недосягаем.
«Побороться может каждый. Татьяна Анатольевна всегда права», — сказал Ягудин.
Ранее Гуменник отмечал, что уровень подготовки Малинина можно оценить как недосягаемый. Российский спортсмен подчеркнул, что в фигурном катании «бывает всякое», поэтому важно выступить как можно чище и набрать максимальное количество баллов.
