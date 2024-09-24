«Я сосредоточен на работе здесь». Слуцкий отказался возглавлять сборную Китая

Возглавляющий футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» тренер Леонид Слуцкий заявил, что не планирует работать со сборной Китая. Его слова привел ТАСС .

«Я люблю „Шанхай Шэньхуа“ и наших фанатов. Прямо сейчас я сосредоточен на своей работе здесь. Ни на чем другом», — сказал Слуцкий.

Китайским клубом российский тренер руководит с декабря 2023 года. Под руководством Леонида Слуцкого команда «Шанхай Шэньхуа» заняла вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Китая, набрав 67 очков после 26 сыгранных матчей.

Слуцкий в течение своей тренерской карьеры возглавлял множество клубов, среди которых казанский «Рубин», элистинский «Уралан», московская «Москва», самарские «Крылья Советов», ЦСКА, а также зарубежные команды — английский «Халл» и нидерландский «Витесс».

В феврале 2024 года «Шанхай Шэньхуа» под руководством россиянина стал обладателем Суперкубка Китая.