«Я сосредоточен на работе здесь». Слуцкий отказался возглавлять сборную Китая
Леонид Слуцкий отказался возглавлять сборную Китая по футболу
Возглавляющий футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» тренер Леонид Слуцкий заявил, что не планирует работать со сборной Китая. Его слова привел ТАСС.
«Я люблю „Шанхай Шэньхуа“ и наших фанатов. Прямо сейчас я сосредоточен на своей работе здесь. Ни на чем другом», — сказал Слуцкий.
Китайским клубом российский тренер руководит с декабря 2023 года. Под руководством Леонида Слуцкого команда «Шанхай Шэньхуа» заняла вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Китая, набрав 67 очков после 26 сыгранных матчей.
Слуцкий в течение своей тренерской карьеры возглавлял множество клубов, среди которых казанский «Рубин», элистинский «Уралан», московская «Москва», самарские «Крылья Советов», ЦСКА, а также зарубежные команды — английский «Халл» и нидерландский «Витесс».
В феврале 2024 года «Шанхай Шэньхуа» под руководством россиянина стал обладателем Суперкубка Китая.