Израильтянка пропустила финал Олимпиады из-за ужина МОК

Спортсменка из Израиля Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием на Олимпиаде в Париже из-за ужина, организованного МОК. Об этом написало издание Ynetnews .

Горбенко показала девятый результат в квалификации и стала первой запасной на финал. После снятия с соревнований австралийки израильтянка должна была войти в восьмерку финалистов, но Горбенко узнала об этом за 25 минут до старта. В это время она направлялась на ужин, устроенный Международным олимпийским комитетом. Израильская делегация выразила разочарование сложившейся ситуацией.

Двадцатилетняя Горбенко - серебряный призер чемпионата мира и двукратная победительница мирового первенства на короткой воде.

Американская пловчиха Кэти Ледеки завоевала девятую золотую олимпийскую медаль в карьере. Она победила в заплыве на 800 метром вольным стилем.