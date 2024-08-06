Израильтянка пропустила финал Олимпиады из-за ужина МОК

Ynetnews: израильская пловчиха Горбенко пропустила финал ОИ из-за ужина МОК

Maxim Thore/Keystone Press Agency
Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спортсменка из Израиля Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием на Олимпиаде в Париже из-за ужина, организованного МОК. Об этом написало издание Ynetnews.

Горбенко показала девятый результат в квалификации и стала первой запасной на финал. После снятия с соревнований австралийки израильтянка должна была войти в восьмерку финалистов, но Горбенко узнала об этом за 25 минут до старта. В это время она направлялась на ужин, устроенный Международным олимпийским комитетом. Израильская делегация выразила разочарование сложившейся ситуацией.

Двадцатилетняя Горбенко - серебряный призер чемпионата мира и двукратная победительница мирового первенства на короткой воде.

Американская пловчиха Кэти Ледеки завоевала девятую золотую олимпийскую медаль в карьере. Она победила в заплыве на 800 метром вольным стилем.

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