Издание Lenta.ru рассказало о тяжелом положении московского «Торпедо»

Российскому футболу в последнее время приходится непросто: клубы и сборная лишены возможности выступать на международной арене, спортсмены играют лишь в рамках национального первенства и редких контрольных встреч с менее титулованными соперниками. Даже внутри страны дела идут неважно: недавние события ознаменовались чередой громких скандалов. Так, ситуация вокруг московского «Торпедо» стала одной из центральных новостей последних недель, написала Lenta.ru .

«Торпедо», финишировавшее вторым в первом дивизионе и получившее право играть в премьер-лиге, оказалось втянутым в коррупционный скандал. 21 июня появилась информация о задержании акционеров Леонида Соболева и гендиректора Валерия Скородумова.

Адвокат Александр Добровинский утверждает, что дело носит заказной характер, подчеркивая наличие серьезных противников у «Торпедо». По словам юриста, мотивы тех, кто инициировал расследование, очевидны: «Ищи, кому это выгодно».

Федерация футбола и руководство лиги сделали заявления о намерении применить санкции против виновников нарушений. Возможные последствия включают исключение «Торпедо» из премьер-лиги и замену его командой, занимавшей ранее другое место («Оренбургом», «Уралом») либо сохранение числа участников турнира неизменным.

Календарь сезона 2025/2026 уже опубликован, однако судьбу «Торпедо» окончательно решат в ближайшие дни. До старта следующего футбольного года остаются считанные недели, и время требует скорейшего принятия решений.