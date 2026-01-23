Хоккейный вратарь Иван Кульбаков попрощался с нижегородским «Торпедо»

Российский хоккейный вратарь Иван Кульбаков завершил четырехлетний контракт с клубом «Торпедо» из Нижнего Новгорода, перейдя в команду «Адмирал» из Владивостока. Прощаясь с болельщиками и коллегами, Кульбаков оставил теплое послание в социальных сетях, подчеркнув уникальность проведенного времени и выразив благодарность за полученные впечатления и дружбу, написало НИА «Нижний Новгород» .

Его отъезд совпал с периодом активной ротации кадров в клубе. Руководство приняло решение отдать предпочтение молодым игрокам, давая им возможность проявить себя на профессиональном уровне. Генеральный директор клуба Евгений Забуга выразил сожаление по поводу потери игрока, отметившего значительный вклад Кульбакова в успехи команды.

Перед началом сезона команда приобрела двух игроков — вратаря Дмитрия Шугаева и нападающего Игоря Гераськина, что послужило основой для перезагрузки состава. По статистике последнего сезона, Кульбаков провел 20 матчей, показав коэффициент надежности 3,17 и процент отраженных бросков 90,1%.