Источник «Матч ТВ»: нападающий Кузнецов не сможет перейти в СКА в ближайшее время

Источник телеканала «Матч ТВ» сообщил, что нападающий Евгений Кузнецов не сможет перейти в СКА в ближайшее время.

По информации инсайдера, сначала СКА планирует провести серию обменов.

«Для начала СКА нужно провести ряд обменов, расчищая место под потолком зарплат. Если он будет превышен, то контракт Кузнецова просто не может быть зарегистрирован в КХЛ», — процитировал RT сообщение.

Ранее СМИ писали, что «Каролина» отправила Кузнецова на драфт отказов с целью расторжения контракта. Хоккеист планирует вернуться в Россию.

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